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Эксперту фонда Горчакова, обвиняемой в госизмене, грозит карцер из-за конфликта с соседкой

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Жительница Калининграда Антонина Зимина, находящаяся в следственном изоляторе "Лефортово" по обвинению в госизмене, поссорилась с сокамерницей из-за телеантенны и может попасть в карцер.

"Антонина Зимина рассказала, что ей грозит очередное взыскание за конфликт с соседкой, которая, со слов Зиминой, напала на нее, начав бить руками. В результате Зимина оттолкнула соседку, а та написала заявление начальнику СИЗО о произошедшем", - сообщил "Интерфаксу" во вторник член Общественной наблюдательной комиссии Москвы и Московской Хельсинкской группы Евгений Еникеев.

По его словам, конфликт произошел 2 декабря из-за того, что женщины не поделили телевизионную антенну. Травм никто не получил.

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"В настоящее время никакого решения еще не принято. Если администрация СИЗО решит возложить на Зимину дисциплинарное взыскание за этот инцидент, то она может отправиться в карцер, так как это будет уже третье ее взыскание", - пояснил Еникеев.

При этом он отметил, что "видеозаписи инцидента с регистраторов и камер видео наблюдения членам ОНК показать отказались".

Вместе с тем, он рассказал, что Зимина "просит писать ей письма, так как письма от родных до нее почти не доходят".

Ей предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена). Свою вину женщина не признает и не понимает, за что была задержана.

Зимина является независимым экспертом Клуба друзей Фонда Горчакова. На сайте клуба в качестве ее профессиональных интересов заявлены идентичность политической элиты Латвии и политика стран Балтии в отношении РФ.

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Теги: Антонина Зимина

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