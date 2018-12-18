Китаец попытался незаконно вывезти из Приморья японские сюрикены

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Гражданин Китая пытался незаконно вывезти из Приморья на родину японское метательное оружие - сюрикэны, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни.

"Три сюрикэна были обнаружены при досмотре китайского автобуса, выезжавшего в КНР через пункт пропуска "Полтавка". Оружие было упаковано в отдельный чехол и находилось в салоне автобуса, в ящике для инструментов", - говорится в сообщении.

Таможенную декларацию на вывозимые сюрикэны гражданин КНР не подавал. Он сообщил, что купил сюрикэны для себя.

Эксперты признали товар холодным гражданским оружием. По конструкции, техническим характеристикам и поражающим свойствам они относятся к метательному холодному оружию колюще-режущего действия.

Таможенники возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров). Правонарушителю грозит штраф.

Сюрикэн - японское метательное оружие скрытого ношения. Это небольшие клинки в форме звездочек, игл, гвоздей.