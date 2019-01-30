Кореец попытался незаконно ввезти в Приморье 700 кг лапши

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Таможенники в Приморье пресекли попытку незаконного ввоза из Северной Кореи почти 670 кг лапши.

"Гражданин КНДР пытался ввезти лапшу для продажи соотечественникам, находящимся в России. Правонарушение было выявлено в железнодорожном пункте пропуска Хасан", - сообщила в среду пресс-служба Уссурийской таможни.

При досмотре пассажирского вагона сотрудники таможенного поста обнаружили под нижними полками в каждом купе по 2-3 мешка лапши северокорейского производства.

Владелец товара, гражданин КНДР, пояснил, что лапшу он вез для продажи. Товар не был задекларирован и значительно превышал норму провоза для личного потребления.

Уссурийская таможня в отношении иностранца дело об административном правонарушении.