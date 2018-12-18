"Сафмар" Гуцериева попросит прокуратуру и СК дать оценку словам Запашного о Cirque du Soleil в Сколково

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Промышленно-финансовая группа "Сафмар", принадлежащая Михаилу Гуцериеву, считает заявления гендиректора Большого московского цирка Эдгара Запашного о строительстве постоянной площадки для канадского Cirque du Soleil в Сколково спланированной акцией конкурентов.

"Запашный стал инструментом в конкурентной борьбе. Его заявления направлены на дискредитацию деловой репутации группы и лично ее руководителя. В этой связи "Сафмар" намерена обратиться в прокуратуру и Следственный комитет за защитой своих прав и законных интересов", - говорится в распространенном заявлении группы.

Также в компании подтвердили намерение направить в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации председателя совета директоров ПФГ "Сафмар" в связи с публичными заявлениями Запашного.

Жалоба Запашного и реакция Гуцериева

В субботу 15 декабря на заседании президентского Совета по культуре и искусству гендиректор Большого московского цирка Запашный сообщил президенту России Владимиру Путину, что в этом году в Сколково будет открыта стационарная площадка канадского цирка. "Я считаю, что это неприемлемо, я считаю, что это неправильно. Никто не мешает им приезжать сюда с временными гастролями, они уже больше десяти лет сюда ездят. Но это точно негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте", - сказал Запашный.

При этом он отметил, что слабо представляет себе ситуацию, когда в Монреале мог бы появиться филиал российского цирка или театра.

Путин согласился с Запашным. "Это, по сути, борьба за рынок. И распахивать ворота так уж совсем, ну, не знаю", - сказал президент. "Конечно, зритель хочет посмотреть, но я, скорее всего, на вашей стороне. Посмотреть - это одно, а давать им здесь развиваться на нашей базе, то совсем другая история. Моя позиция очень близка вашей", - сказал президент.

После этого Гуцериев заявил о намерении подать на Запашного в суд, отметив, что "он на уровне президента, известных, выдающихся людей нагло, бессовестно врет", и добавив, что "хочет поставить этого хама на место".

Группа "Сафмар" опровергла слова Запашного о строительстве постоянной площадки для Cirque du Soleil, заявив, что в Сколково строится концертный зал, который будет принимать выступления самых разных коллективов, а канадский цирк заключил договор аренды этого зала на шесть гастрольных недель в 2020 году.