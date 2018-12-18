Госдуму реконструируют за 2 млрд рублей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Управление делами президента заключило контракт на 2 млрд рублей для проведения в 2019 году масштабной реконструкции зданий Госдумы, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ".

"Стройка перенесена с 2018 на 2019 год для проведения "более глобального" ремонта. Кроме зала заседаний и крыши, в парламентской резиденции перестроят столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию - объекты комбината питания "Кремлевский" УДП", - отмечает издание.

По данным "Коммерсанта", "объем затрат сверх запланированных год назад 705 млн руб. официально не определен". "Но исходя из роста заложенных в федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) средств на проектирование (150 млн руб.), обновление нижней палаты обойдется бюджету почти в 2 млрд руб.", - пишет газета.

По полученной ею информации, управление по делам президента заключило новый контракт с компанией Михаила Посохина "Моспроект-2".

"В настоящее время мы ведем разработку концепции проекта реконструкции. По окончании проект буден направлен на рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза", по результатам рассмотрения будут определены сроки и стоимость работ", - прокомментировала планируемую стройку пресс-секретарь УПД Елена Крылова, слова которой приводит "Коммерсантъ".

Задание на проектирование засекречено под грифом "для служебного пользования", отмечает издание.

Но, как сообщает "Ъ", к запланированным ранее объектам реконструкции в контракте прибавились столовая на 162 места (965,4 кв. м), ресторан на 200 мест (914,5 кв. м), два кафе - на 80-100 мест на первом этаже и на 64 места на цокольном этаже (соответственно 270,6 и 274 кв. м), а также магазин-кулинария на первом этаже (197,1 кв. м).

Кроме того, контракт предусматривает "приспособление к современному использованию" объекта культурного наследия, которым является здание Госдумы на Охотном Ряду (памятник конструктивизма, построенный в 1930-е годы как дом Совета труда и обороны): шесть оконных проемов в центральной части его северного фасада хотят переустроить в двери. Планируется также переоснащение зала, сетей для видеоконференций, парламентского ТВ и спецсвязи. Их спроектирует за 10,3 млн руб. АО "Сатурн" (генпроектировщик судебного квартала в Санкт-Петербурге по заказу УДП), пишет газета.

26 сентября архитектор М. Посохин сообщил, что работает над реконструкцией здания Госдумы РФ. "Есть историческое здание, которое выходит на Охотный ряд, есть здание, которое построено в 70-80-х годах, есть соединительный блок. Этот блок будет перестроен", - пояснил он. По его словам, в перестроенном блоке разместится зал с новой планировкой "и ряд важных помещений", а "наверху будет купол".

В ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что в течение 23 лет комплекс зданий Госдумы не ремонтировался, и подтвердил наличие планов по ремонту зала пленарных заседаний Госдумы и временного переезда в связи с этим в здание Дома Союзов на Большой Дмитровке.