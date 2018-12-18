Арестован директор цирка-шапито на Кубани, где львица набросилась на девочку

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Суд заключил под стражу директора передвижного цирка в Краснодарском крае, где от нападения львицы пострадал ребенок, сообщил прокурор региона Сергей Табельский.

"Расследование уголовного дела продолжается. На сегодня мне известно, что директора цирка взяли под стражу - изменили меру пресечения с домашнего ареста", - сказал прокурор журналистам во вторник.

Директору и дрессировщику передвижного цирка Андрею Манучаряну предъявлено обвинение в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п."б" ч.2 ст.238 УК РФ).

Как сообщалось, в конце октября в селе Успенское Краснодарского края во время представления с дикими животными в передвижном цирке львица через ограждение набросилась на сидевшую в первом ряду девочку. Ребенок с рваными ранами лица и другими повреждениями был госпитализирован.