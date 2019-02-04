Обезьяна из цирка-шапито покусала девочку в Ивановской области

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Ивановской области выясняет обстоятельства нападения обезьяны на двухлетнюю девочку в цирке-шапито в городе Южа, сообщается в понедельник на сайте регионального УМВД.

"Полицейскими установлено, что девочка двух лет вместе с родителями была в местном доме культуры, где проходило представление цирка-шапито. По окончании выступления зрителям было предложено сфотографироваться с цирковой обезьяной. Ребенка посадили рядом с животным, но при попытке сфотографироваться обезьяна схватила лапами голову девочки и укусила несколько раз за лицо", - говорится в сообщении.

Девочку с рваными ранами лица доставили в больницу.