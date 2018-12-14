Лукашенко заявил, что не ставит вопрос платы за российские базы в Белоруссии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Два российских военных объекта смогут остаться в Белоруссии на бесплатной основе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции российским СМИ в пятницу в Минске.

"У нас две базы российских (военных объекта - ИФ), ноль рублей, ноль копеек нам платят. Заканчивается срок (аренды - ИФ). Договариваемся, я даже вопрос не ставлю об оплате", - заявил Лукашенко.

На территории Белоруссии размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи военно-морского флота России "Вилейка" (радиостанция "Антей") и радиолокационная станция "Волга" дециметрового диапазона (узел "Барановичи") в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.

Узел связи "Вилейка", расположенный у одноименного города, действует с 1964 года и обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Также проводит радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу и работает в интересах других видов ВС России.

РЛС "Волга" (расположено недалеко от Ганцевич) создана в 1980-х годах и является элементом российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), входит в структуру Космических войск России. "Волга" способна обнаруживать баллистические ракеты в полете, а также космические объекты, идентифицировать их и отслеживать траекторию, рассчитывая точки старта и падения. Помимо территории Западной Европы, станция контролирует районы патрулирования подлодок НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.