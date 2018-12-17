На военной базе РФ в сирийском Тартусе собрались построить судостроительный завод

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны и Минпромторг РФ работают над проектом строительства судостроительной мастерской или судостроительного завода в сирийском Тартусе, сообщил в понедельник заместитель министра обороны Тимур Иванов.

"Ведется проектирование, на место выехала рекогносцировочная группа", - сказал он в интервью "Коммерсанту".

По словам замминистра, "мы говорим о создании необходимой наземной инфраструктуры со станочным парком".

В Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ. Согласно российско-сирийскому соглашению, там могут находиться до 11 кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

ПМТО в Тартусе используется Постоянным оперативным соединением ВМФ России в Средиземном море.