В петербургской епархии открестились от 72-метровой колокольни у Пискаревского мемориала

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Петербургской епархии нет информации о планах мецената Грачьи Погосяна построить у Пискаревского кладбища 72-метровую колокольню.

"Комиссией по архитектурно-художественным вопросам этот вопрос не рассматривался. Никакого обращения к нам не было", - сказал "Интерфаксу" епархиальный архитектор Дмитрий Борунов во вторник.

По его словам, строительство колокольни такой высоты в этом месте, "скорее всего, противоречит законодательству Петербурга". "Это примерно то же самое, что построить колокольню такой высоты у Зимнего дворца", - пояснил архитектор.

"Возможно, было получено благословение митрополита на намерение построить православный храм. Однако это не значит, что земельный участок выделен, проект есть, и он конкретно рассматривался. Таким образом часто и получаются спекуляции: скандальный проект, церковью он даже не обсуждался, но винят ее", - отметил Д.Борунов.

Ранее официальное издание Смольного "Петербургский дневник" сообщило, что благотворитель и меценат Погосян намерен построить 72-метровую колокольню рядом с Пискаревским кладбищем на одной оси с монументом Мать-Родина. Высота скульптуры - 6 метров плюс постамент.

"Нашу концепцию поддержали ветеранские организации и жители блокадного Ленинграда. Проект благословил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий", - цитирует "Петербургский дневник" Погосяна.