РПЦ анонсировала открытие духовно-спортивных клубов при церквях

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Масштабная программа создания духовно-спортивных центров при православных храмах стартует в России.

Первый центр в честь героя Куликовской битвы Андрея Осляби будет открыт в среду при храме Сергия Радонежского на Ходынке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе движения "Сорок сороков", которое реализует программу совместно с патриаршей комиссией по физкультуре и спорту.

В открытии примут участие епископы Русской православной церкви, боксер Владимир Носов, бойцы смешанных единоборств UFC Алексей Олейник и Дмитрий Сосновский.

Аналогичные центры планируется открывать по всей стране, им будут давать имена православных воинов и святых - Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Федора Ушакова, Михаила Кутузова и других.

"Занимаясь спортом при храмах, дети будут получать не только спортивную подготовку, но также окормляться духовниками, воспитываться на примерах великих соотечественников и в соответствии с традиционными и патриотическими ценностями", - рассказали в движении "Сорок сороков".