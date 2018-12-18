Цирковой тигр напал на помощника дрессировщика в Оренбуржье

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Работник передвижного цирка получил травмы в результате нападения тигра в городе Орске Оренбургской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного УМВД.

По данным собеседника агентства, по предварительным данным, 27-летний помощник дрессировщика цирка во время уборки случайно открыл вольер с тигром. "Животное на тот момент спало, а проснувшись, зацепило лапой работника и попыталось затащить его в клетку", - сообщил собеседник агентства.

Коллега пострадавшего спас его из лап тигра, мужчина был госпитализирован с жалобами на боль в ногах.