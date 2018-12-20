Более 200 елочных базаров откроются в Москве

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Москве с четверга развернется более 200 елочных базаров, сообщает портал открытых данных города.

"В этом году на территории Москвы будет функционировать 211 елочных базаров", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным портала, торговля хвойной продукцией развернется на территории городских стационарных предприятий.

Все елочные базары столицы будут оформлены в едином стиле, разработанным "Москомархитектурой".

О цене на отечественную и импортную хвойную продукцию пока не сообщается.

В прошлом году в Москве 20 декабря открылось 206 елочных базаров в разных районах города. Продавались отечественные ели из Пермского края, Саратовской и Тамбовской областей, а также импортные елки из Дании.

Цена за букет из хвойных веток начиналась от 350 руб.

Средняя стоимость елки, привезенной из Пермского края, колебалась от 800 до 900 руб. за метр.

Дороже всего оценивались ели из Дании, их цена начиналась от 3 тыс. рублей за метр.