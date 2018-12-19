Слуцкий расценил заявления секретаря СНБО Украины как угрозу вооруженной агрессией

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что секретарь СНБО Украины Александр Турчинов своими заявлениями вновь провоцирует напряженность в районе Керченского пролива.

"Если эти угрозы касаются безопасности Крымского моста, и он не видит "проблемы" в его уничтожении, то здесь, по-видимому, "проблемы с головой" у секретаря СНБО. Ведь если только гипотетически даже допустить такую возможность, то это станет актом вооруженной агрессии против РФ", - сказал Слуцкий "Интерфаксу" в среду.

Как подчеркнул политик, "без соответствующей реакции тогда это не останется". Слуцкий уверен, что российские пограничники и бойцы Росгвардии надежно охраняют и территориальные воды России, и мост через пролив. Так что сценарий Турчинова "просто не пройдет", добавил глава комитета.

При этом он высказал мнение, что, делая подобные заявления, секретарь СНБО, "очевидно, работает на предвыборную кампанию своего патрона (президента Украины Петра) Порошенко".

Ранее в среду Турчинов допустил возможность уничтожения любого моста и корабля в Азово-Черноморском регионе и сообщил, что Украина усилит береговую оборону Черного и Азовского побережья, для чего привлечет новые и модернизированные ракетные комплексы.

"Это позволит нам не только эффективно противодействовать любым десантным операциям, но и уничтожить любой корабль, который угрожает нашей стране на расстоянии в 300 км, даже если он расположен в порту базирования", - заявил секретарь СНБО в интервью BBC News Украина.