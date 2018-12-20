Полпред Трутнев оставил нового губернатора Приморья без символического подарка

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обошелся без символического подарка для нового губернатора Приморья Олега Кожемяко, инаугурация которого состоялась в четверг во Владивостоке.

"Я дарил Тарасенко (прежний глава Приморья Андрей Тарасенко - ИФ) инструмент, он собирался достраивать "Хаятты" (гостиницы - ИФ). Олег Николаевич (Кожемяко) принял абсолютно правильное решение, я его поддерживаю, - не надо строить гостиницы за бюджетный счет, их надо продать. А так что, мне мешок для денег ему дарить? Так они в бюджет поступят", - сказал Трутнев журналистам во Владивостоке после вступления Кожемяко в должность губернатора края.

Так Трутнев ответил на вопрос журналистов о символическом подарке для главы Приморского края.

Ранее Трутнев на представлении экс-врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко подарил ему шпатель, врио главы Якутии Айсену Николаеву - компас, врио губернатора Магаданской области Сергею Носову - старательский лоток, врио губернатора Амурской области Василию Орлову - каску. Он объяснял, что инструменты - это символы, помощники в дальнейшей работе новых глав регионов.