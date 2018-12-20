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Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Олег Кожемяко, победивший 16 декабря на повторных выборах главы Приморского края, в четверг, вступил в должность губернатора региона, передал корреспондент агентства "Интерфакс" с церемонии.

Инаугурация прошла на Приморской сцене Мариинского театра.

Председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких озвучила итоги прошедших выборов. Кожемяко принес присягу, ему было вручено удостоверение губернатора.

После гостям покажут балет "Щелкунчик".

На состоявшихся 16 декабря выборах за Кожемяко проголосовали 61,88% избирателей.

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Теги: Олег Кожемяко, Приморский край

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