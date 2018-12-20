Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья

20 декабря 00:15

Песков рассказал о состоянии информационной войны в мире

Россия предлагает сотрудничество в борьбе с киберугрозами, но ей отказывают в этом, пожаловался пресс-секретарь президента Подробнее

19 декабря 15:49

Иркутского полицейского уволили после обвинения в групповом изнасиловании

По данным следователей, участковый не помешал своим знакомым совершить преступление на его рабочем месте Подробнее

19 декабря 14:46

Медведев пообещал наградить всех депутатов Госдумы

Нижняя палата в среду закрыла осеннюю сессию, приняв законы о декриминализации репостов, отмене национального роуминга и закон об обращении с животными Подробнее

19 декабря 13:54

Закон об обращении с животными принят Госдумой спустя восемь лет после внесения