Потерпевшие по делу Цапка не смогли добиться компенсации в $6 млн от его гражданской жены

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд в четверг отклонил жалобу потерпевших по делу банды из станицы Кущевской и оставил в силе решение суда первой инстанции о прекращении исполнительного производства в отношении гражданской жены Сергея Цапка. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" директор юридической компании "Центр Правосудия" Армен Восканян.

"Краснодарский краевой суд сегодня оставил в силе решение Октябрьского районного суда Краснодара. Таким образом потерпевшим отказано в компенсации вреда за счет $6 млн, хранящихся на счете Анжелы-Марии Цапок", - сказал юрист.

Октябрьский райсуд Краснодара в сентябре 2018 года удовлетворил заявление судебного пристава о прекращении производства по делу о взыскании денежных средств с арестованного в 2010 году валютного банковского счета Анжелы-Марии Цапок в счет компенсаций морального вреда потерпевшим от действий банды.

Суд принял во внимание, что А.-М.Цапок добровольно перевела судебным приставам около 31 млн рублей в счет выплаты компенсаций семерым потерпевшим.

В сентябре 2015 года Кущевский районный суд удовлетворил иски Светланы Сребной, Владимира Сребного, Джалиля Аметова, Андрея Касьян, Людмилы Касьян, Виктории Костюк, Сергея Костюк о взыскании в долевом порядке морального вреда в размере 100 млн рублей с осужденных участников банды Цапка Андрея Быкова, Вячеслава Рябцева, Владимира Алексеева.

Еще порядка 150 млн рублей по решениям судов было взыскано из стоимости наследственного имущества, оставшегося после смерти С.Цапка. Так, в 2017 году было обращено взыскание на денежные средства, хранящиеся на счетах матери бандита Надежды Цапок в Россельхозбанке. Тогда в пользу потерпевших фактически было списано более 119 млн рублей.

На конец августа 2018 года остаток задолженности, подлежащей взысканию по сводному исполнительному производству в отношении наследуемого имущества Цапка, составлял 30 млн 897 тыс. 268,5 рублей.

Ранее сообщалось, что банда Цапка действовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 годы. За это время ее участниками были убиты 19 человек. В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил С.Цапка и других участников преступной группировки к лишению свободы на сроки от 19 лет до пожизненного и выплате крупных штрафов. В начале июля 2014 года С.Цапок неожиданно умер в медчасти СИЗО №1 Краснодара.

Первоначально потерпевшие по делу требовали взыскать с подсудимых 2 млрд 328,6 млн рублей. Наибольшие суммы исков предъявили Джалиль Аметов и Юрий Мироненко, оценившие в 1 млрд рублей каждый гибель своих детей и родственников в доме Сервера Аметова в станице Кущевской в ноябре 2010 года.