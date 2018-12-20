Путин заявил, что в целом доволен командой Медведева

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, в целом, доволен правительством под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.

"В целом, да", - сказал Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос, доволен ли он командой Медведева.

Президент заявил, что темпы роста не обеспечить, если не изменить структуру экономики. Власти РФ рассчитывают на национальные проекты и новые возможности для развития. В ближайшие 2 года рассчитываем на 2% роста, а дальше - уже на 3%, надо войти в другую лигу экономики, подчеркнул Путин.

Президент рассказал о хороших показателях роста легкой промышленности, в особенности производства продуктов питания. Тем не менее, Путин подчеркнул, что текущей поддержки промышленности мало, и рассказал о плане финансирования предприятий.

Путин заявил, что, несмотря на рост НДС, удалось сохранить льготы. В РФ ставка НДС в какой-то момент понижалась, но потом вновь выросла. Он обещает, что эффективная ставка будет меньше, да и вообще, "все, что делается, делается, чтобы не допустить инфляции".

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Путина.