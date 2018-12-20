Глава России заявил, что Бутина не выполняла в США каких-либо государственных заданий

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Задержанная в США Мария Бутина никаких заданий госорганов Российской Федерации не выполняла, что бы она сама ни говорила под угрозой тюремного заключения, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Я не понимаю, в чем она там может признаться, потому что никаких заданий государства, государственных органов России не исполняла. Это я вам ответственно заявляю, чего бы там она ни говорила, даже сама, под влиянием угроз, отсидки там 12-15 лет", - заявил он на большой пресс-конференции в Москве.

"Чем закончится - посмотрим. Нам небезразлично, мы будем за этим следить, отслеживать и соответствующим образом оказывать им поддержку", - сказал президент РФ.

Говоря же в целом о задержании в Соединенных Штатах иностранных граждан, Путин подчеркнул, что Москва не будет действовать по принципу "око за око" для последующего обмена.

"Это очень тонкая сфера, и мы здесь не будем действовать по принципам, изложенным в Кодексе царя Хаммурапи, это "принцип Талиона" называется. У нас это звучит "око за око, зуб за зуб". Здесь нужно действовать очень аккуратно и исходить нужно из реалий", - сказал российский президент.

Путин подчеркнул, что РФ не будет "хватать ни в чем не повинных людей только для того, чтобы их на кого-то менять".

Дело Бутиной

13 декабря стало известно, что Мария Бутина на слушаниях в американском суде признала себя виновной в участии в заговоре против США. На слушаниях в суде в столичном округе Колумбия она пояснила, что действовала "под руководством" российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

До недавнего времени она не признавала свою вину ни в деятельности в качестве иностранного агента в США, ни в конспиративной деятельности в пользу России. Однако недавно сообщила суду, что готова изменить свою позицию и отозвать заявление, в котором называла себя невиновной.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения Марии Бутиной в преступном сговоре и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора". По версии следствия, россиянка как минимум с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу Москвы, действовала в качестве агента российского официального лица и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Бутина содержится под стражей с момента задержания в июле, адвокаты россиянки не раз заявляли о чрезмерно жестких условиях ее содержания.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Путина.