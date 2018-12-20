Путин предложил уйти губернаторам, не справляющимся с нацпроектами

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Главы регионов, заявляющие, что выполнить поставленные в нацпроектах цели невозможно, должны "освободить свое место" для тех, кто с этой задачей справится, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно понять, они (регионы) справятся с этим или нет. Конечно, это вопрос, и некоторые говорят: "Это невозможно". Но это говорят те, кто должен добиться результата. Пусть они так не думают, пусть работают над исполнением, а если чувствуют, что не в состоянии исполнить, пусть тогда освободят свои места для тех, кто полны оптимизма", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что "не видит" в регионах тех, кто говорит, что это невозможно.

"Я очень рассчитываю на хорошую, консолидированную работу, слаженную работу федерального центра и регионов. Да, там нужно что-то скорректировать в показателях, коллеги из регионов такие предложения сделали, и я очень рассчитываю, что правительство их учтет, скорректирует эти показатели", - добавил президент.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Путина.