Путин заявил, что когда-нибудь женится, но не сказал, на ком

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин не исключил, что когда-нибудь женится.

"Как порядочный человек, я когда-то должен буду это сделать", - сказал он на ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос, когда он женитесь и на ком.

Путин не уточнил, кто может стать его избранницей.

Президент поинтересовался у задавшего вопрос журналиста, женат ли он. Получив положительный ответ, Путин пошутил: "Он женат и хочет, чтобы мне было так же, как ему".

"Интерфакс" ведет прямую трансляцию пресс-конференции Путина.