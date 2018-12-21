Присяжные в Брянске оправдали всех фигурантов "макового" дела

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Коллегия присяжных заседателей в Брянском областном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт фигурантам дела о ввозе в 2010 году в РФ 42 тонн кондитерского мака, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Галина Кубекина.

"Присяжные оправдали по всем пунктам обвинения 13 подсудимых. Речь шла о незаконном обороте наркотических средств. В судебном заседании объявлен перерыв до 15 января 2019 года. На заседании будут обсуждаться последствия вердикта присяжных", - сказала пресс-секретарь.

На скамье подсудимых оказался бизнесмен Сергей Шилов и еще 12 человек. Их обвиняли в контрабанде наркотических веществ в особо крупном размере и организации преступного сообщества). По версии следствия, в ввезенных в 2010 году бизнесменом через Брянскую таможню 42 тоннах кондитерского мака содержалось около 240 грамм наркотических веществ.

Расследование по уголовному делу неоднократно прекращали и возобновляли.

"Маковое" дело рассматривается в Брянском областном суде с 2014 года.