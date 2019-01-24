Брянский суд оправдал фигурантов "макового дела", длившегося девять лет

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Брянский областной суд в четверг вынес оправдательный приговор всем 13 фигурантам так называемого "макового дела", расследование которого длилось с 2010 года, сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что приговор был вынесен на основании вердикта присяжных. "Рассмотрение уголовного дела нынешним составом суда началось в мае 2016 года. 19 декабря 2018 года вердиктом присяжных заседателей все подсудимые по уголовному делу были оправданы по всем пунктам обвинения", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что суд признал за ними право на реабилитацию.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что на скамье подсудимых оказались бизнесмен Сергей Шилов и еще 12 человек. Им было предъявлено обвинение по ст. 229.1 и ст. 210 УК РФ (контрабанда наркотических веществ в особо крупном размере, организация преступного сообщества). Шилов был задержан УФСКН по Москве в июле 2012 года. По версии следствия, в ввезенных в 2010 году бизнесменом через Брянскую таможню 42 тоннах кондитерского мака содержалось около 240 грамм наркотических веществ.

Расследование по уголовному делу неоднократно прекращали и возобновляли.