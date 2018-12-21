Срок распоряжения о передаче Исаакиевского собора РПЦ истечет к Новому году

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ может утратить силу после 30 декабря, следует из ответа врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на запрос депутатов Законодательного собрания.

Ответ Беглова опубликован в пятницу на сайте Смольного. К градоначальнику обратились депутаты фракций "Яблоко", КПРФ, "Партия роста" и "Справедливая Россия". Парламентарии просили признать незаконным распоряжение комитета имущественных отношений от 30 декабря 2016 года о порядке передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

В своем ответе Беглов уточнил, что, согласно позиции Василеостровского районного суда, указанный документ не является решением о передаче имущества религиозного назначения религиозной организации, не порождает юридически значимых последствий и не нарушает прав и законных интересов граждан. К аналогичному выводу в 2017 году пришел Конституционный суд РФ.

"Учитывая изложенное, рассмотреть вопрос о признании недействительным распоряжения не представляется возможным. Однако в случае непредставления заявления, предусмотренного статьей 6 федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" (официальная заявка от РПЦ - ИФ) и после истечения срока, указанного в пункте 3 приложения к распоряжению, появится возможность признания распоряжения утратившим силу", - уточнил Беглов.

Распоряжение опубликовано на сайте комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга и содержит план мероприятий, необходимых для передачи Исаакиевского собора РПЦ. В документе говорится, что договор о передаче собора в безвозмездное пользование необходимо заключить в течение 24 месяцев. Таким образом, срок истекает 30 декабря 2018 года.

Ранее бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко неоднократно настаивал на передаче Исаакиевского собора РПЦ. Аналогичную позицию занимает спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Врио губернатора А.Беглов пока публично не высказывал мнение по этому вопросу.

Официальная заявка на передачу Исаакия РПЦ до сих пор не подавалась в Смольный