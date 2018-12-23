Внедорожник с охотниками упал с обрыва на Кубани

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Внедорожник УАЗ опрокинулся с обрыва под Ейском (Краснодарский край), два человека погибли, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативных службах региона.

"В районе поселка Шиловка Ясенского сельского поселения Ейского района автомобиль УАЗ, в котором находились трое мужчин, ехавших на охоту, упал с обрыва", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, двое 58-летних пассажиров внедорожника погибли. Выжил 63-летний водитель, с тяжелыми травмами он был госпитализирован.

По словам собеседника агентства, причиной аварии стал сильный туман.

"Водитель в условиях плохой видимости не справился с управлением", - уточнил он.