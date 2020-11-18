Охотник провалился на снегоходе под неокрепший лед в Иркутской области

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Обнаружено тело мужчины, который 16 ноября уехал на снегоходе на охоту в Усть-Кутский район Иркутской области и пропал без вести. Об этом сообщила в среду пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Поисками 65-летнего жителя поселка Ручей занялись его односельчане. На льду реки Куты в 20 метрах от берега ими была замечена полынья, рядом с которой находились разбросанные вещи. Глубина в месте провала составляла 1,5 метра", - говорится в сообщении.

Тело мужчины было обнаружено подо льдом и передано полицейским

Причиной трагедии стало пренебрежение правилами безопасности, а также аномально теплый ноябрь. Отмечается, что процесс нарастания льда в этом году идет очень медленно. Этому способствует аномально теплая погода, установившаяся в регионе. На многих водоемах наблюдаются только небольшие забереги.

В МЧС попросили проявлять благоразумие и не рисковать жизнью. Там напомни ли, что до открытия санкционированных ледовых переправ выход и выезд на лед запрещен.

Всего, по данным МЧС, в ноябре было зарегистрировано три случая провала людей под лед, два – со смертельным исходом.