Минобороны РФ вывело из Сирии 150 зенитчиков

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Более 150 военнослужащих зенитного ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО) вернулись в Россию после успешного выполнения задач в Сирии, сообщили в понедельник в пресс-службе ЦВО.

"Самолетом Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены в Новосибирск. В течение трех месяцев военнослужащие полка выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск", - сообщили в пресс-службе.

Военнослужащие зенитного ракетного полка представлены к государственным и ведомственным наградам, заявили в ЦВО.

Официально сообщалось, что в Сирии два дивизиона системы ПВО С-400 "Триумф" (концерн ВКО "Алмаз-Антей) обеспечивают противовоздушную оборону российских баз в Хмеймиме и Тартусе.

Осенью Минобороны РФ поставило в Сирию зенитные ракетные системы С-300. Это стало реакцией на сбитый 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 российский самолет-разведчик Ил-20. На борту самолета находились 15 российских военнослужащих. Они погибли.

Тогда Минобороны РФ возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО Ил-20, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе боевые корабли и суда обеспечения.

В декабре прошлого года объявлено о значительном сокращении российской группировки в Сирии.