ФСБ сообщила об обысках в домах трех участников "Хизб ут-Тахрир" в Крыму

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Уголовные дела возбуждены в отношении трех жителей Крыма, подозреваемых в организации и участии в деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ), сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России в четверг.

"Возбуждены уголовные дела в отношении трех жителей (...) 14 февраля 2019 года по местам их регистрации и проживания проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемые проживают в Красногвардейском районе Крыма.

В конце 2018 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил о нарастании угрозы региону со стороны украинских спецслужб и "Хизб ут-Тахрир".