Аэропорт "Внуково" в Москве будет назван в честь Туполева

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Россияне в рамках второго финального тура конкурса "Великие имена России" выбрали выдающихся деятелей для присвоения их имен еще пяти аэропортам, результаты голосования опубликованы на сайте.

Московский аэропорт "Внуково" назовут именем авиаконструктора Андрея Туполева - за этот вариант высказались 48% россиян.

Аэропорт Нижневартовска будет назван в честь нефтяника Виктора Муравленко (58%), Пензы - в честь публициста Виссариона Белинского (46%), Архангельска - в честь писателя Федора Абрамова (63%). Аэропорт "Пулково" в Петербурге получит имя Федора Достоевского (40%).

По данным оргкомитета конкурса, в ближайшее время в Общественной палате РФ пройдет встреча организаторов проекта с собственниками аэропортов, на которой будут обсуждаться вопросы интеграции великих имен в общественное пространство аэропортов.