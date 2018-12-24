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Аэропорт "Пулково" в Петербурге назовут в честь Достоевского

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Федор Достоевский обошел Александра Невского по итогам второго тура конкурса на присвоение имени аэропорту "Пулково".

Как следует из данных на сайте конкурса "Великие имена России", за писателя отдано свыше 128 тысяч голосов (40%). За Александра Невского проголосовал 120 тысяч (37%). Дмитрий Шостакович набрал почти 72 тысячи голосов (22%) и остался на третьем месте.

Второй тур голосования для аэропортов, которым не сразу удалось выбрать имена, начался 10 декабря. Как сообщалось, уже за первые сутки с большим отрывом вырвался вперед Невский.

В рамках первого тура победителем для Петербурга стал Петр I, однако имя императора было решено уступить аэропорту Воронежа. На втором месте в голосовании на дополнение имени "Пулково" оказался Александр Невский.

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Теги: Петербург, Пулково

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