Матвиенко предложила определить дату единого дня голосования с помощью соцопросов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в вопросе о дате единого голосования есть смысл посоветоваться с российскими гражданами.

"Есть мысль посоветоваться с гражданами, когда они считают наиболее удобным день единого голосования. Трудно найти такой, который бы всех устраивал, всегда будут свои изъяны, учитывая количество временных поясов в нашей стране, климатических условий. Но, тем не менее, не лишне тоже посоветоваться с гражданами. Провести какие-то социологические опросы", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в Москве в понедельник.

Она напомнила, что в администрации президента создана рабочая группа, которая собирает мнения граждан, избиркомов, политических партий.

Матвиенко отметила, что также идет дискуссия по муниципальному фильтру и другим вопросам. "Надо обсуждать. Но, на мой взгляд, на сегодняшний день, при том, что донастройка всегда не лишняя и имеет место, но уже когда есть настройка, наша избирательная система соответствует всем лучшим передовым международным требованиям, а, главное - нашим требованиям Конституции и законодательства", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что "сегодня резко ничего менять нельзя, обсуждать есть что".