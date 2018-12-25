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В ОП Петербурга выразили опасения, что туристов в "Пулково" будет встречать Раскольников с топором

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Общественная палата Санкт-Петербурга настаивает на отмене итогов второго тура голосования "Великие имена России", по результатам которого аэропорту "Пулково" было решено присвоить имя Федора Достоевского.

Позицию организации изложил на пресс-конференции во вторник председатель комиссии по культуре Общественной палаты Санкт-Петербурга Владимир Гронский.

"Второй этап конкурса завершен, но Общественная палата Санкт-Петербурга не удовлетворена его итогами. Очень много звонков, и пишут нам люди, обращаются к нам с возмущением по поводу того, что в первом туре петербуржцы выбрали имя Петра Великого, а во втором туре его вообще не было. Появились новые имена - Шостакович, Достоевский, Александр Невский. Конечно, такая ситуация нас тревожит", - сказал он.

Гронский подчеркнул, что Общественная палата принимает результаты первого тура голосования. В Общественной палате также не видят противоречия в том, чтобы назвать в честь Петра I два аэропорта - в Петербурге и Воронеже.

"Что касается Достоевского, то тут возникают вопросы. Если вы сегодня обратитесь к интернету, то увидите, сколько юмора, шуток по поводу того, какие залы в аэропорту назвать, и так далее. Более того, прошла информация, что управляющая компания готова украсить залы героями романов Достоевского, а вы знаете, кто эти герои. Наверное, Раскольников с топором будет в зале прилета встречать прибывших туристов и горожан", - добавил он.

"Общественная палата Санкт-Петербурга настаивает на том, чтобы либо провели переголосование, либо все-таки каким-то другим способом решили присвоить аэропорту "Пулково" второе наименование в честь Петра Великого", - подчеркнул Гронский.

По его словам, в первом туре голосования в Петербурге приняли участие 131 тыс. человек, 47% из них высказались в пользу Петра I. В Воронеже проголосовали 144 тыс. человек, и 59% отдали голоса за основателя Петербурга.

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Теги: Петербург, Пулково

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