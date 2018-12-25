ВС Мордовии повторно отказал в УДО экс-разведчику Кравцову, осужденному за госизмену

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Мордовии подтвердил решение Зубово-Полянского суда об отказе в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденного по статье о госизмене радиоинженера Геннадия Кравцова, который отбывает наказание в мордовской ИК-5 для бывших сотрудников силовых структур. Об этом сообщил адвокат Кравцова Иван Павлов, руководитель объединения "Команда 29".

Ранее 25 октября Зубово-Полянский суд отказался удовлетворить ходатайство Кравцова об УДО. Тогда Павлов сообщил, что "на суде сотрудники колонии сообщили, что на Кравцова наложено взыскание за то, что он заправил кровать не по установленному в отряде образцу. Это и стало одной из причин, по которым нашему подзащитному придется остаться в колонии. У Геннадия была положительная характеристика от психолога колонии, его всячески поощряли во время отбытия наказания. Мы и до этого знали, что администрация колонии выступает против освобождения нашего подзащитного, которого, кстати, на свободе ждут супруга и двое несовершеннолетних детей. За несколько дней до суда в колонии Кравцову начали чинить всяческие препятствия к освобождению. Уверен, что причина тому чисто политическая - как и причина, по которой осудили Кравцова".

21 сентября 2015 года Мосгорсуд приговорил Кравцова к 14 годам колонии строгого режима, признав виновным в госизмене. Верховный суд РФ сократил срок наказания более чем наполовину - до шести лет. Как сообщал ранее Павлов, по версии следствия, Кравцов, который несколько лет работал радиоинженером в ГРУ, совершил госизмену, отправив резюме в Швецию спустя несколько лет после увольнения. Бывшего сотрудника разведки обвинили в разглашении сведений о космическом аппарате "Целина-2" и данных о своей должности.