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В Кремле пока не видели доклад "Голоса" о фальсификациях на выборах главы Приморья

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле пока не ознакомились с докладом движения "Голос" о выборах в Приморье, однако уверены, что Центризбирком проанализирует этот документ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

"Что касается доклада "Голоса", пока мы не имели возможность с ним ознакомиться, но главное - это то, что этот доклад, наверняка, будет проанализирован в Центризбиркоме, потому что это наиболее компетентное в плане выборов ведомство", - сказал Песков.

"Нам доподлинно известно, что сразу же после выборов "Голосом" также озвучивались претензии по выборам в Приморье. Беглый анализ этих претензий показал, что там содержались претензии в отношении избирательных участков, которые не существовали де-факто и не работали на этих выборах. И другие данные, которые абсолютно не коррелировались с действительностью", - сообщил он.

Песков отметил, что у "Голоса" было время, чтобы скорректировать свои жалобы. "Наверняка, это все будет проанализировано в ЦИК", - уточнил пресс-секретарь.

По его словам, помимо докладов российским законодательством предусмотрены определенные действия юридического характера в правовом поле, где в судебном порядке оспариваются результаты выборов на том или ином участке.

Пресс-секретарь напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин говорил о безальтернативности честных и открытых выборов в регионе. "Это главное, это основа отношения к выборам", - подчеркнул Песков.

Доклад о нарушениях во Владивостоке

Ранее во вторник газета "Ведомости" сообщила, что движение "Голос" представило свидетельства фальсификаций на 47 участках из 80 в городе Владивостоке на прошедших 16 декабря выборах губернатора в Приморье. По мнению экспертов движения, фальсификации наблюдались на участках, которые были оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней образца 2010 года, а сами копии итоговых протоколов введены под конец подсчета голосов почти одновременно - после 1:00 по местному времени 17 декабря. Более того, выборы прошли при ослабленном общественном наблюдении.

Движение "Голос" обратилось к Центризбиркому с просьбой провести проверку. Глава ЦИК Элла Памфилова подтвердила газете получение материалов от "Голоса" и уточнила, что комиссия "будет реагировать после того, как разберется в ситуации".

Между тем зампред ЦИК России Николай Булаев заявил "Интерфаксу", что комиссия проверит информацию "Голоса", несмотря на то, что зафиксированные им возможные нарушения никак не могли повлиять на итоги выборов губернатора Приморского края.

Победа Олега Кожемяко

На прошедших 16 декабря выборах главы региона претендовали четыре кандидата - депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР, врио главы края, самовыдвиженец Олег Кожемяко, глава краевого отделения "Деловой России" Алексей Тимченко от "Партии Роста", депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, которую поддержала партия "За женщин России". Кожемяко победил на выборах, набрав 61,88% голосов избирателей.

Первую попытку избрать в Приморском крае губернатора предприняли в сентябре. Выборы проходили в два тура. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Ищенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. Врио главы региона был назначен Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области.

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Теги: Дмитрий Песков, Приморский край

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