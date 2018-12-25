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ЦИК заявил, что нарушения на выборах в Приморье не могли повлиять на их результат

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия проверит информацию движения в защиту прав избирателей "Голос", несмотря на то, что зафиксированные им возможные нарушения никак не могли повлиять на итоги выборов губернатора Приморского края, заявил "Интерфаксу" зампред ЦИК России Николай Булаев.

Он напомнил, что в Приморье в день выборов главы региона работало более 1,5 тысяч избирательных участков. "На 140, если мне не изменяет память, стояли КОИБы, к 47 избирательным участкам, оборудованным КОИБами 2010, есть некие вопросы", - сказал зампред ЦИК во вторник.

"Если даже предположить, что нарушения были и попытаться отменить результаты голосования, то существенного изменения в распределении голосов не происходит. Это значит, что непонятно: если были какие-то нарушения, то какая цель (преследовалась - ИФ), ведь они ни на что не повлияли - ни на окончательный результат, ни на промежуточный", - сказал Булаев.

"Несмотря на это, Центральная избирательная комиссия будет разбираться и внимательно изучать, что да аномалии, насколько они носят технический характер или они носят, как принято говорить, человеческий фактор. Поэтому у нас есть необходимость в этом разобраться, Центральная избирательная комиссия всегда этим занималась и в данном случае исключений не будет сделано", - подчеркнул замглавы ЦИК России.

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Ранее во вторник движение "Голос" опубликовало доклад, в котором утверждает, что на 47 участках во Владивостоке 16 декабря были зафиксированы "убедительные факты массовой фальсификации итоговых протоколов избирательных комиссий, в которых в день голосования подсчет велся с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней образца 2010 года (КОИБ-2010)".

20 декабря председатель ЦИК Элла Памфилова встретилась с представителями движения "Голос", после чего в комиссии пообещали изучить данные о нарушениях.

16 декабря в Приморском крае прошли повторные выборы, на которых победил Олег Кожемяко, набравший 61,88% голосов избирателей. Явка на выборах составила 46,35%, в выборах приняли участие более 680 тыс. избирателей. Повторные выборы проводились в связи с тем, что итоги двух туров 9 и 16 сентября были отменены из-за нарушений в ходе голосования.

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Теги: ЦИК, Приморье

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