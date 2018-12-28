Сильный ветер помешал нескольким самолётам сесть на Камчатке

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Несколько самолетов из-за сильного бокового ветра не прилетели в назначенное время в аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово), сообщили агентству "Интерфакс" в пятницу в пресс-службе аэропорта.

"Рейс из Москвы уже летел на Камчатку, когда его экипаж принял решение не рисковать и посадить самолет на запасной аэропорт во Владивостоке. Аналогично поступил и экипаж самолета из Новосибирска, который ушел в Магадан ", - сказали в пресс-службе.

Лайнеры, которые в пятницу должны были прибыть из Владивостока и Хабаровска, пока остаются в своих городах.

В пресс-службе добавили, что главные воздушные ворота Камчатки работают, аэропорт готов принять и отправить лайнеры. Решение о том, идти на посадку в Петропавловске-Камчатском или уходить на запасные аэродромы, принимают экипажи самолетов.

Циклон со снегопадами и штормовым ветром до 28 м/с обрушится на юг Камчатки в пятницу утром. Силы и средства Главного управления МЧС России по региону переведены в режим повышенной готовности. В нескольких районах Камчатки ожидается лавинная опасность. У берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение.