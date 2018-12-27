Российские дипломаты потребовали от администрации американской тюрьмы гуманного обращения с Бутиной

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Дипломаты посольства РФ в США посетили в американской тюрьме россиянку Марию Бутину, сообщает посольство РФ в США.

"В отношении россиянки уже 36 дней подряд продолжает применяться режим административной сегрегации. В общей сложности она провела в полной изоляции уже более трех месяцев. Мария посетовала на холод в камере - тюремные власти так и не включили отопление", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что дипломаты посольства потребовали от администрации американской тюрьмы гуманного обращения с Бутиной.

"Несмотря на тяжелые условия содержания, россиянка держится стойко и не теряет надежду на возвращение на Родину и воссоединение с семьей", - говорится в сообщении.