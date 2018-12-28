Бутиной разрешили прогулки днем и общение с другими заключенными в тюрьме в США

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Россиянке Марии Бутиной смягчили режим содержания в американской тюрьме, сообщил "Интерфаксу" в пятницу вице-президент российского подразделения Международного Комитета защиты прав человека при ООН Иван Мельников.

"Как только что мне сообщил отец Марии, ей позволили гулять днем и общаться с другими заключенными, чего раньше она была лишена", - сказал он. Мельников пояснил, что о смягчении режима Валерий Бутин узнал в разговоре с дочерью.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения гражданке РФ Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

В Комитет защиты прав человека ранее обратился отец Бутиной, который просил оказать содействие адвокатам дочери в США по защите ее прав и интересов.

Бутина содержится под стражей с момента задержания в июле, адвокаты россиянки не раз заявляли о чрезмерно жестких условиях ее содержания. Российские дипломаты требовали гуманного обращения с Бутиной в заключении.

Дело Бутиной

Минюст США 16 июля предъявил обвинения Бутиной в преступном сговоре и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора". По версии следствия, россиянка как минимум с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу Москвы, действовала в качестве агента российского официального лица и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

13 декабря стало известно, что Мария Бутина на слушаниях в американском суде признала себя виновной в участии в заговоре против США. На слушаниях в суде в столичном округе Колумбия она пояснила, что действовала "под руководством" российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

До недавнего времени она не признавала свою вину ни в деятельности в качестве иностранного агента в США, ни в конспиративной деятельности в пользу России. Однако недавно сообщила суду, что готова изменить свою позицию и отозвать заявление, в котором называла себя невиновной.

По оценкам адвоката обвиняемой Роберта Дрисколла, срок, к которому приговорят Бутиной, может составить "от нуля до шести месяцев".

По словам Мельникова, в рамках расследования сотрудники правоохранительных органов изъяли все переписки и электронные носители Бутиной (примерно 12 терабайт) более чем за 8 лет.

Условия содержания

Сразу после задержания Бутина содержалась в одиночной камере, однако 22 сентября посольство РФ в США сообщило, что администрация тюрьмы американского города Александрия перевела заключенную на общий режим. После послабления режима Бутина получила возможность нормально спать, заниматься спортом и общаться с другими заключенными.

Вместе с тем, 27 ноября Бутина связалась с отцом и рассказала, что уже неделю вновь находится на одиночном содержании, а прогулки ей позволяют только с 2 до 4 часов ночи.

По словам Мельникова, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой было направлено обращение с просьбой вмешаться в ситуацию с нарушением прав россиянки. Омбудсмен со своей стороны назвала обращение с Бутиной в США не соответствующим принятым в обществе нормам и призвала США облегчить условия содержания россиянки.

Кроме того, отец россиянки Бутин обратился к президенту РФ с просьбой взять под личный контроль ситуацию с делом дочери.