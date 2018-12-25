Администрация тюрьмы в США продлила Бутиной срок содержания в изоляторе

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Администрация тюрьмы в США, где содержится россиянка Мария Бутина, продлила ей срок содержания в изоляторе до 26 декабря, сообщил отец обвиняемой Валерий Бутин в интервью "Известиям".

"Нам недавно удалось поговорить с Машей по телефону. До сих пор ее держат в изоляторе, хотя должны были перевести оттуда еще 19 декабря. Пока режим сегрегации продлили на семь дней - до 26 декабря, однако никто не знает, что будет дальше. Наказание может длиться вплоть до следующего слушания, которое должно состояться 12 февраля", - сказал он.

Бутин считает содержание дочери в одиночной камере изолятора абсурдным.

"У нее были абсолютно нормальные отношения с остальными женщинами в тюрьме. Она не создавала никаких проблем. Поэтому оказание давления - это единственное для меня объяснение действий американской стороны", - уточнил он.

Дело Бутиной

13 декабря стало известно, что Мария Бутина на слушаниях в американском суде признала себя виновной в участии в заговоре против США. На слушаниях в суде в столичном округе Колумбия она пояснила, что действовала "под руководством" российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

До недавнего времени она не признавала свою вину ни в деятельности в качестве иностранного агента в США, ни в конспиративной деятельности в пользу России. Однако недавно сообщила суду, что готова изменить свою позицию и отозвать заявление, в котором называла себя невиновной.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения Марии Бутиной в преступном сговоре и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора". По версии следствия, россиянка как минимум с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу Москвы, действовала в качестве агента российского официального лица и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Бутина содержится под стражей с момента задержания в июле, адвокаты россиянки не раз заявляли о чрезмерно жестких условиях ее содержания.