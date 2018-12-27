Российские и японские ученые будут вместе исследовать снежные и ледовые катастрофы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российские и японские ученые будут совместно разрабатывать технологии защиты от лавин и снежных заносов на автотрассах.

Директор научного центра изучения геодинамических процессов переходных зон Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований (СКБ САМИ, находится в Южно-Сахалинске) Дальневосточного отделения (ДВО) РАН Николай Казаков сообщил "Интерфаксу", что соглашение о научном сотрудничестве подписали в четверг СКБ САМИ, географический факультет МГУ и научно-исследовательский центр по изучению снега и льда Японского Национального исследовательского института наук о Земле и противодействия стихийным бедствиям.

"Это сотрудничество позволит не только получить новые фундаментальные знания о снеге и лавинах, но и разработать новые технологии защиты от лавин и снежных заносов на дорогах. Это актуально для российского Дальнего Востока и для Японии", - рассказал Казаков.

По его словам, зимой 2019 года начнутся совместные исследования снежных и ледовых катастроф, физических свойств снега и динамики снежных лавин, "натурные исследования будут проводиться на острове Сахалин".

Исследования будет проводить команда ученых Сахалина, МГУ и Японии.