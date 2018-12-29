Под снежную лавину в Хабаровском крае попали 11 человек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Сход нескольких снежных лавин произошел в Николаевском районе Хабаровского края, под снегом может находиться 11 человек, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний восток" в администрации Николаевского района.

"Произошел сход снежной массы в поселке Многовершинный. Предположительно под снегом могут быть люди, примерно 11 человек. Сейчас идет совещание с правительством края. Подробности уточняются", - сообщил собеседник агентства.

"Четверых нашли живыми", - сказал сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Поиски остальных продолжаются.

По данным ГУ МЧС по Хабаровскому краю, сход снежной массы произошел на открытой штольне одного из предприятий. Первым сходом засыпало одного человека, который в это время находился на компрессорной станции. На его помощь выдвинулась группа из 10 человек - сотрудников предприятия и их засыпало второй лавиной.

"В настоящее время на месте работают около 50 человек - это сотрудники предприятия и администрации. Привлечена тяжелая техника. Людей пытаются спасти из снежного завала", - сказала агентству представитель пресс-службы ГУ МЧС.

Она уточнила, что в Хабаровске готовится вертолет со спасателями, но из-за метеоусловий пока его вылет откладывается.