Глава Минтранса оценил экономию пользователей Крымского моста

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минтранс РФ оценил общую экономию пользователей Крымского моста в 11 млрд рублей в год.

"Мы посмотрели, посчитали те вложения, которые государство в мост направило, и тот эффект, который принесла экономике возможность передвигаться автотранспортом напрямую, без каких-либо дополнительных затрат, - экономия потребителей после ввода автодорожной составляющей моста составляет порядка 11 млрд рублей в год", - заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих на пресс-конференции в четверг.

По его словам, с момента открытия автодорожной части моста 16 мая по состоянию на 30 ноября по нему проехало 3,3 млн автомобилей. До мая 2019 года, как ожидается, проедут еще 1,7 млн машин.

"Потребители, а стало быть наша экономика, сэкономят 11 млрд рублей в год на том, что они, не пользуясь переправой, не пользуясь какими-то окольными путями, будут проезжать напрямую в Крым и обратно - это и люди на личном транспорте, и бизнес на автомобилях. И, собственно, такими темпами мы к 2035 году полностью возвратим за счет вот такой вот экономии стоимость моста в экономических эффектах", - заявил Дитрих.

Стоимость строительства Крымского моста, включая еще не открытую железнодорожную часть, составляет 228 млрд рублей. Генподрядчиком является "Стройгазмонтаж" бизнесмена Аркадия Ротенберга.

Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая текущего года, грузовики поехали 1 октября.