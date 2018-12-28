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Российские истребители трижды поднимались в воздух на перехват у границ РФ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Воздушную разведку вдоль государственных границ Российской Федерации в течение минувшей недели вели 14 иностранных летательных аппаратов, сообщает в пятницу официальный печатный орган Вооруженных сил РФ газета "Красная звезда".

Согласно еженедельной инфографике издания, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили три вылета на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечается в публикации.

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