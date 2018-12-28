Российские истребители трижды поднимались в воздух на перехват у границ РФ

28 декабря 00:00

Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи об экстремизме

Принятый закон предполагает, что уголовное наказание по статье 282 будет наступать лишь в случае, если гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года Подробнее

27 декабря 16:38

Росгвардия продолжит закупать продукты у мясокомбината "Дружба народов"

Там пояснили, что работа с единственным поставщиком позволяет оперативно реагировать на внезапно возникающие служебно-боевые задачи Подробнее

27 декабря 16:08

Склады "Красного и белого" по всей стране не откроют до завершения проверок

Ранее в компании сообщали, что силовики не выявили на складах контрафакта, долгов у сети нет Подробнее

27 декабря 15:26

Почти 31 миллиону россиян с 1 января проиндексируют пенсии на 7,05%