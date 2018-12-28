Землетрясение магнитудой 4,6 произошло вблизи Курил

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано утром в пятницу в Тихом океане возле Курильских островов, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Оно произошло в пятницу в 05:54 по сахалинскому времени (в четверг 21:54 по Москве) с эпицентром в 196 км восточнее города Северо-Курильска (остров Парамушир, Северные Курилы) на глубине 43 км", - сказал собеседник агентства.

В населенных пунктах Курил его не ощутили, тревога цунами не объявлялась.