Четверых живых людей извлекли из-под снежного завала в Хабаровском крае

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Четверых живых людей, найденных под снежным завалом в поселке Многовершинный, извлекли на поверхность, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в администрации района.

"Четверых человек подняли на поверхность. Состояние людей удовлетворительное", - сказал представитель администрации.

По предварительным данным, утром 29 декабря 2018 года в районе штольни открытого типа одного из предприятий, расположенного в поселке Многовершинный Николаевского района, при проведении работ внезапно произошел сход снежных масс. Под лавиной оказались 11 человек. Четверых удалось найти под снегом живыми.