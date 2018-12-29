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Один из спасенных при сходе снежных масс в Хабаровском крае скончался

Количество погибших достигло двух человек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Один человек из семи спасенных из-под снежного завала в Николаевском районе Хабаровского края скончался, сообщил агентству "Интерфакс-Дальний Восток" представитель АО "Многовершинное".

"Один из семерых умер", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, количество погибших при сходе снежных масс на штольне золотодобывающего предприятия достигло двух человек. Шестеро находятся в больнице поселка Многовершинный в тяжелом состоянии. Продолжаются поиски еще двоих человек.

Сход снежных масс произошел в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края в районе штольни открытого типа золотодобывающего АО "Многовершинное" (входит в группу компаний Highland Gold Mining). В результате схода под завалом оказался один сотрудник предприятия. Для его поиска к месту схода снега направились еще 9 человек из сотрудников администрации "Многовершинного", затем произошел второй сход снега, засыпавший группу. В Николаевском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

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Теги: Россия, Хабаровский край

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