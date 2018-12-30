Задержанные в Самаре рейсы "Ижавиа" вылетели в Сочи и Симферополь

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Застрявшие в Самаре пассажиры авиакомпании "Ижавиа" в воскресенье вылетели в Сочи и Симферополь с задержкой на 11 часов, следует из данных онлайнт-табло аэропорта "Курумоч".

Ранее сообщалось, что около 240 пассажиров авиакомпании "Ижавиа" в воскресенье застряли в Самаре из-за задержек рейсов. Авиакомпания должна была выполнить рейсы из Челябинска и Екатеринбурга в Сочи и Симферополь с посадкой в Самаре, вылет был запланирован на 7.10 и 7.25 утра всоответственно. Однако в самарском аэропорту "Курумоч" пассажиров неожиданно выгрузили из самолетов. В течение дня они не могли получить информации о том, что происходит.

По данным онлайн-табло, рейсы в Сочи и Симферополь вылетели в 18:06 и в 18:24 соответственно с задержкой на 11 часов.

Как рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, на каждом из рейсов вылетели около 100 человек. Часть пассажиров самостоятельно купили билеты с пересадками через Москву.

Ранее она сообщила, что большинство пассажиров на рейсах - туристы, отправляющиеся на новогодние каникулы в Сочи и Крым. Многие из них - с детьми.

Гендиректор "Ижавиа" Александр Синельников сообщил "Интерфаксу", что вылет рейсов авиакомпании "Ижавиа" из Самары в Сочи и Симферополь был задержан из-за непрошедших вовремя платежей за топливо.

"Задержка связана с тем, что у нас в последний банковский день у двух контрагентов, которым мы должны были перечислить и перечислили деньги за авиационный керосин, за топливо, не работали уже к моменту перечисления банки. Соответственно денег они наших не увидели", - сказал Синельников.

Он отметил, что вопрос был решен с помощью гарантийных писем от другого банка.