Один человек погиб при взрыве газа в Магнитогорске

Перед этим он столкнулся с другим авто; трое человек, в том числе ребенок, получили тяжелые травмы Подробнее

Обрушился один из подъездов, есть пострадавшие Подробнее

В многоквартирном доме в Магнитогорске взорвался газ

При обрушении подъезда в жилом доме Магнитогорска погибли двое взрослых и один ребенок

30 декабря 16:08

В аэропорту Самары застряли 240 пассажиров рейсов "Ижавиа" в Сочи и Симферополь

Появились сведения, что авиакомпания не заплатила аэропорту за заправку самолетов, и сейчас ведет переговоры об оплате Подробнее

30 декабря 14:15

В МИД РФ прокомментировали публикацию списка журналистов ВВС в России

В ведомстве не исключают связь публикации со взломом ресурсов посольства России в Лондоне Подробнее

30 декабря 12:09

Представители Twitter встретятся с Роскомнадзором в январе

"Предметом разговора является исполнение закона о локализации персональных данных на территории РФ", - сказали "Интерфаксу" в Роскомнадзоре Подробнее

29 декабря 21:41

Лукашенко подарил Путину к Новому году несколько мешков картошки

Обычно президент Белоруссии дарил сало Подробнее

29 декабря 19:34

Путин вышел на хоккейную площадку катка на Красной площади

Лукашенко не смог принять участие в хоккейном матче "Ночной лиги" из-за предновогодних дел Подробнее

29 декабря 16:56

Националист Тесак повторно приговорен к 10 годам колонии за разбой и хулиганство