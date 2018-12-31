Один человек погиб при взрыве газа в Магнитогорске

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - При взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске есть погибший, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
"Эвакуировано 16 человек, трое извлечены из-под завалов живыми, один погибший", - сказали в пресс-службе.
Три человека пострадали
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - При взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске есть погибший, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
"Эвакуировано 16 человек, трое извлечены из-под завалов живыми, один погибший", - сказали в пресс-службе.