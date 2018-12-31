Число погибших из-за взрыва газа в Магнитогорске достигло двух человек

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В обрушившейся части дома в Магнитогорске проживало 110 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"В газифицированном десятиэтажном, панельном, двенадцатиподъездном жилом доме 1973 года постройки произошло обрушение перекрытий

"С 3 по 10 этаж над аркой между 6 и 7 подъездами повреждены 48 квартир, в которых проживали до 110 человек", - сказали в пресс-службе.

Обнаружены тела двоих погибших, из-под завалов извлечены три человека, из них один ребенок, информация по количеству пострадавших уточняется.

Проводится эвакуация жителей 6 и 8 подъездов.

МЧС привело в готовность авиацию, оборудованную специальными модулями для транспортировки пострадавших.

"Для доставки оперативной группы МЧС России и спасателей в зону ЧС, а также для проведения санитарно-авиационной эвакуации в аэр. Жуковский

В готовность приведены 2 самолета Ил-76 и 2 самолета Сухой Суперджет-100", - сказали в пресс-службе.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекаются 469 человек и 66 единиц техники, в том числе от МЧС России - 339 человек и 26 единиц техники.

На месте обрушения находятся губернатор Челябинской области и мэр города Магнитогорска.

Организована работа оперативных штабов Главных управлений МЧС России по Свердловской и Челябинской областям и оперативных групп Главного управления МЧС России по Челябинской области во взаимодействии с органами местного самоуправления и другими экстренными службами.

В готовность к реагированию приведены аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Челябинской области и Республике Башкортостан, Уральского учебного спасательного центра МЧС России, Уральского института ГПС МЧС России, Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас", Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", Ногинского спасательного центра МЧС России, специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России, кинологические расчеты, мобильный диагностический комплекс "Стрела-П" (Свердловская область).