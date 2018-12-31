При обрушении подъезда в жилом доме Магнитогорска погибли двое взрослых и один ребенок

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В результате обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске, по предварительным данным, погибли три человека, из них один ребенок, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе губернатора Челябинской области.

"На данный момент под завалами найдены 16 человек. Поисковые работы продолжаются", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, в Магнитогорске 6:00 местного времени произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительным данным, из-под завалов извлечены 10 человек, в том числе 1 ребенок. Два человека погибли.

Взрыв бытового газа остается основной версией причины обрушения подъезда дома в Магнитогорске, заявил начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Челябинской области Егор Пахомов.